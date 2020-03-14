«Оренбург» — «Спартак»: счет матча — 1:3

принималв 22-м туре Российской Премьер-лиги.

«Оренбург» вышел вперед на 17-й минуте — угловой у ворот «Спартака» завершился ударом головой в исполнении Джоэль Фамейе.

Перед самым перерывом Эсекьель Понсе счет сравнял — с нескольких метров он переправил мяч в сетку после скидки Александра Соболева.

На 72-й минуте Джордан Ларссон получил мяч у чужой штрафной и исполнил точный удар.

В компенсированное время «Спартак» отличился еще раз. Контратаку москвичей завершил Резиуан Мирзов.

Отметим, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил четвертую желтую карточку в РПЛ и из-за дисквалификации пропустит матч с «Арсеналом».

«Спартак» набрал 28 очков и поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 23 очка и одиннадцатая позиция.