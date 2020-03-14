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    «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом»

    «Оренбург» — «Спартак»: счет матча — 1:3

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    «Оренбург» принимал «Спартак» в 22-м туре Российской Премьер-лиги.

    «Оренбург» — «Спартак»
    «Оренбург» — «Спартак»

    «Оренбург» вышел вперед на 17-й минуте — угловой у ворот «Спартака» завершился ударом головой в исполнении Джоэль Фамейе.

    Перед самым перерывом Эсекьель Понсе счет сравнял — с нескольких метров он переправил мяч в сетку после скидки Александра Соболева.

    На 72-й минуте Джордан Ларссон получил мяч у чужой штрафной и исполнил точный удар.

    В компенсированное время «Спартак» отличился еще раз. Контратаку москвичей завершил Резиуан Мирзов.

    Отметим, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско получил четвертую желтую карточку в РПЛ и из-за дисквалификации пропустит матч с «Арсеналом».

    «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. У «Оренбурга» — 23 очка и одиннадцатая позиция.

    РПЛ. 22-й тур
    «Оренбург» — «Спартак» (Москва) — 1:3 (1:1)
    Голы: Фамейе, 17 (1:0). Понсе, 44 (1:1). Ларссон, 71 (1:2). Мирзов, 90+4 (1:3)«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Аюпов, Терехов, Зотов, Рикарду Алвеш (Черных, 75), Мишкич, Куат, Фамейе, Деспотович (Силла, 79)«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Рассказов (Ещенко, 59), Крал, Ларссон, Бакаев (Мирзов, 73), Айртон, Соболев, Понсе (Мельгарехо, 73)Предупреждения: Маслов, 29. Терехов, 45+3. Мишкич, 56. Айртон, 90+3
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