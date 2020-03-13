Тедеско: Сроки возвращения Шюррле в общую группу пока не известны

Сроки возвращения футболиста московскогопосле травмы пока не известны, заявил главный тренер «красно-белых»

«Ситуация похожа на ту, что была перед игрой с "Краснодаром": не сыграют Шюррле и Умяров. Есть еще пара футболистов, которые простудились. Остальные в строю.

Сложно сказать, когда ждать возвращения в общую группу Шюррле и Умярова. У обоих разные травмы. Наиль, надеемся, скоро вернется, он работает индивидуально, динамика положительная, хотим избежать рисков и довести дело до полного выздоровления. Шюррле тоже лечится, по срокам ничего не могу сказать», — передает слова Тедеско Sport24.

14 марта «Спартак» на стадионе «Газовик» в Оренбурге сыграет с одноименной командой. Начало — в 14:00 мск. 0