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    Тедеско: Сроки возвращения Шюррле в общую группу пока не известны

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    Сроки возвращения футболиста московского «Спартака» Андре Шюррле после травмы пока не известны, заявил главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Ситуация похожа на ту, что была перед игрой с "Краснодаром": не сыграют Шюррле и Умяров. Есть еще пара футболистов, которые простудились. Остальные в строю.

    Сложно сказать, когда ждать возвращения в общую группу Шюррле и Умярова. У обоих разные травмы. Наиль, надеемся, скоро вернется, он работает индивидуально, динамика положительная, хотим избежать рисков и довести дело до полного выздоровления. Шюррле тоже лечится, по срокам ничего не могу сказать», — передает слова Тедеско Sport24.

    14 марта «Спартак» на стадионе «Газовик» в Оренбурге сыграет с одноименной командой. Начало — в 14:00 мск. 0

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