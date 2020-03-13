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    Шалимов не видит безнадежной ситуации в «Ахмате»

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    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    «Нам не нужны никакие положительные моменты, нам очки нужны. Мы смотрели все игры, разбирали. Нам отрицательные моменты нужно смотреть.

    Мы ошибаемся в таких вещах, которые мы проговариваем. Это тактические моменты. Первый гол мы получили именно с этого. Второй гол, фол — то же самое.

    Вот на это надо смотреть. Если мы против такого "Динамо"… Мы забили быстро, владели преимуществом. Они и не понимали где-то, смотрели на нас. А мы всего того, чтобы взять инициативу в свои руки, где-то поддавить, пропустили дурацкий мяч.

    Дурацкие голы. Может, третий только, попал хорошо. Мы начали хорошо, готовы были хорошо, но развалили игру сами. Поэтому мы сами во всем виноваты, заслуги "Динамо" я никакой не вижу.

    Это Премьер-лига. У них квалифицированные игроки, но они смотрели на нас и не понимали, что нужно делать. Мы все им отдали, проиграли и потеряли очки.

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    • Мы не должны надломиться. Я безнадежной ситуации не вижу. Опять же, это Премьер-лига, где наказывают за ошибки. Выбей мяч на трибуну, и что было бы, непонятно. Закончи мы первый тайм 1:0, все было бы по-другому», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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