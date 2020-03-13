Новиков очень доволен результатом и победой в Грозном

Главный тренер «Динамо»высказался после победы в матче 22-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

«Я считаю, что мы с первых минут достаточно неплохо действовали. Тот гол, который мы получили, не вытекал из логики игры. Вообще мы сегодня два очень легких мяча пропустили, которые не должны пропускать.

Мы очень довольны результатом и победой, учитывая, что мы восемь лет здесь не выигрывали. Но недовольны счетом, потому что, на наш взгляд, мы должны были выигрывать значительно крупнее и, к сожалению, не реализовали те моменты, которые имели.

Нет ничего удивительного в замене Рауша, Костя подустал. Правый защитник "Ахмата" начал действовать более активно в атаке. Поэтому мы выпустили свежего Плиева в позицию крайнего защитника, а Скопинцева, который может сыграть на двух позициях, подняли, зная его скоростные данные и возможность действовать в атаке, что и предопределило исход матча», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер». 0