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    Новиков очень доволен результатом и победой в Грозном

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался после победы в матче 22-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:2).

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «Я считаю, что мы с первых минут достаточно неплохо действовали. Тот гол, который мы получили, не вытекал из логики игры. Вообще мы сегодня два очень легких мяча пропустили, которые не должны пропускать.

    Мы очень довольны результатом и победой, учитывая, что мы восемь лет здесь не выигрывали. Но недовольны счетом, потому что, на наш взгляд, мы должны были выигрывать значительно крупнее и, к сожалению, не реализовали те моменты, которые имели.

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