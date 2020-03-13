Панченко остался в запасе «Динамо» на матч с «Ахматом»

Стали известны составы «Ахмата» и «Динамо» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Гиголаев, Раванелли, Роши, Глушаков, Харин, Визеу, Ильин.

Запасные: Мелихов, Гудиев, Нижич, Бериша, Х. Кадыров, Митришев, Мбенге, А. Кадыров, Понсе.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

Запасные: Сангаре, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Панченко, Игбун, Н'Жье.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0