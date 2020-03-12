ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 14:33
    • Чемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавируса
  • 15:31
    • Фазель считает ситуацию с проведением ЧМ-2020 не очень оптимистичной
  • 14:49
    • УЕФА просил «Интер» и «Рому» сняться с Лиги Европы
  • 14:19
    • ЦСКА пустит на игры с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов
  • 14:08
    • Россия примет ЧМ по хоккею с мячом в 2022 году
    Все новости спорта

    Семак делает ставку на фланговую игру и навесы против обороняющихся команд

    Футбол Зенит Урал РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России с «Уралом».

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Нужно реализовывать моменты, вы правы. Моменты есть. Даже по встрече с "Уфой", если кто интересуется InStat, то наша команда в этом туре создала больше всего голевых моментов, порядка 12. Пускай они неявные, но мы по количеству созданных моментов — лидеры этого тура. Но, к большому сожалению, реализация нас подвела.

    Вчерашний матч "Ливерпуля" и "Атлетико" — еще одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары — других вариантов нет, чтобы вскрывать.

    "Урал" всегда играет в другой футбол, это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках; смотрится неплохо в позиционном нападении. Команда другого плана абсолютно.

    За исключением Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, других травмированных нет. Конечно, надеюсь, становится лучше состояние и Дриусси, и Азмуна. Хотя после длительной паузы за неделю набрать лучшие кондиции сложно.

    Оба готовы играть. Насколько? Посмотрим, у нас есть еще два дня», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 3-9 марта
  • 09/03/2020 в 21:05
    •
  • Прогноз
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.06
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ман Юнайтед» свою беспроигрышную серию?
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Шахтер» сможет забить в Германии
  • «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта 08:380
  • 01:40
    • Защитник «Ювентуса» Ругани заразился коронавирусом
  • 11:03
    • Домашние матчи «Барыса» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей
  • 07:35
    • Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ
    Неймар Футбол ЛЧ. ПСЖ прошел «Боруссию», «Атлетико» выбил «Ливерпуль»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:460
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 2.01
    •
  • 15:18
    • «Макларен» снялся с Гран-при Австралии
  • 15:02
    • «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»
  • 14:00
    • Семак делает ставку на фланговую игру и навесы против обороняющихся команд
    Игроки «Салавата» Хоккей КХЛ. «Салават» обыграл «Авангард», «Йокерит» разгромил «Локо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 21:460
  • 07:19
    • Сезон в НБА прерван из-за коронавируса
  • 01:35
    • «Ливерпуль» уступил «Атлетико» на «Энфилде» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:54
    • ПСЖ обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Калгари — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие