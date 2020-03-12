Семак делает ставку на фланговую игру и навесы против обороняющихся команд

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата России с «Уралом».

«Нужно реализовывать моменты, вы правы. Моменты есть. Даже по встрече с "Уфой", если кто интересуется InStat, то наша команда в этом туре создала больше всего голевых моментов, порядка 12. Пускай они неявные, но мы по количеству созданных моментов — лидеры этого тура. Но, к большому сожалению, реализация нас подвела.

Вчерашний матч "Ливерпуля" и "Атлетико" — еще одно подтверждение, что не так много вариантов, когда команда обороняется очень глубоко, находясь практически полностью в своей штрафной. Фланговая игра, много передач, навесов, дальние удары — других вариантов нет, чтобы вскрывать.

"Урал" всегда играет в другой футбол, это команда, которая любит контролировать мяч, у которой есть опасные исполнители в быстрых атаках; смотрится неплохо в позиционном нападении. Команда другого плана абсолютно.

За исключением Олега Шатова и Эмануэля Мамманы, других травмированных нет. Конечно, надеюсь, становится лучше состояние и Дриусси, и Азмуна. Хотя после длительной паузы за неделю набрать лучшие кондиции сложно.

Оба готовы играть. Насколько? Посмотрим, у нас есть еще два дня», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0