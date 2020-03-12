Роналду отказался возвращаться в «Юве» из-за коронавируса

Нападающий «Ювентуса»остается в Португалии, сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Роналду сообщил клубу, что пока не вернется из Португалии в связи с заражением коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

121 человек, включая игроков, членов тренерского штаба, менеджеров, сопровождающих и сотрудников «Ювентуса», находятся в изоляции, в соответствии с требованиями органов здравоохранения, основанных на действующих в настоящее время положениях.

Ранее стало известно, что Роналду отправился на Мадейру, чтобы навестить мать, которая перенесла инсульт.

Ответный матч «Ювентуса» против «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов был перенесен, а розыгрыш Серии А — приостановлен. 0