«Оренбург» готов сыграть с «Локомотивом» на своем поле

Член попечительского советапрокомментировал информацию о том, матч 23-го тура РПЛ сможет пройти без зрителей.

«Мы всегда готовы проводить матчи в Оренбурге. Всех приглашаем в наш город, без проблем проведем матч с "Локомотивом". Если там в Москве какие-то проблемы с проведением матча, то мы можем принять его у себя», — цитирует Столыпина Sport24.

Ранее «Локомотив» сообщил, что продажа билетов на домашнюю игру была приостановлена в связи с указом мэра Москвы о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников.

Матч «Локомотив» — «Оренбург» запланирован на 21 марта. Начало — в 19:00 мск. 0