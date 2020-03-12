Кокорин: Я на пике форме? Да нет, какой пик формы

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Оренбургом» (5:1) в перенесенном матче 18-го тура чемпионата России.

Напомним, Кокорин оформил дубль и забил уже три гола за «Сочи» в текущем сезоне.

«Ожидал ли безвольную игру от "Оренбурга"? Почему безвольную? Так, если взять, мы почти все свои моменты забили. Они пропустили раз-два... Попытались отыграться, а мы их ловили на контратаках.

Все устали, чуть-чуть поле тяжелое, если по-честному. Тем более игра была через два на третий.

Каково вернуться в большой футбол? Это прекрасно. Я на пике форме? Да нет, какой пик формы? Потихоньку возвращаемся. К чемпионату Европы? Дай бог. Будем работать.

Мое празднование гола? Мы с Александром Соболевым из "Спартака" договорились, у нас свое празднование. Я показал, что обещал сделать, теперь от него жду», — цитирует Кокорина Rusfootball. 0