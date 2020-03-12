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    Клопп: «Ливерпуль» прекрасно сыграл в основное время

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Атлетико» (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет команды из турнира.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Ищу правильные слова. Нашей главной ошибкой было то, что мы забили второй гол в дополнительное время, а не в основное. Мы прекрасно сыграли в основное время, ребята провели потрясающий матч, но голы, которые мы пропустили, невозможно объяснить.

    После второго гола команда заметно устала. У игроков забились ноги, пропала та легкость, с которой мы играли в первые 90 минут. Подачи были уже не так хороши. Я хотел, чтобы ребята в первом тайме подавали так, как в эпизоде с первым забитым мячом, но они про это забыли», — цитирует Клоппа BT Sport.

    «Атлетико» победил по сумме двух матчей со счетом 4:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ливерпуль», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, закончил выступление в турнире. 0

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