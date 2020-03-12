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    Гасперини: Я слышу только сирены машин скорой помощи

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, что сейчас происходит в Италии и как команда борется с трудностями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

    Джан Пьеро Гасперини
    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы не знали, что ситуация настолько ужасна. Четыре дня назад это был один мир, в понедельник всё по-другому. Матч с "Валенсией" временно вывел нас из этой реальности.

    Сейчас мы не знаем, что делать, попробуем потренироваться. Мы не много просим. Парни в замешательстве. Мы пытаемся адаптироваться, но не имеем представления, что будет в будущем. Сможем ли мы играть снова?

    На улицах стоят блокпосты, словно у нас чума. Наша жизнь изменилась, жизнь каждого изменилась. Я слышу только сирены машин скорой помощи», — приводит слова специалиста CalcioNews24. 0

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