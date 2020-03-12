Гасперини: Я слышу только сирены машин скорой помощи

Главный тренеррассказал о том, что сейчас происходит в Италии и как команда борется с трудностями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы не знали, что ситуация настолько ужасна. Четыре дня назад это был один мир, в понедельник всё по-другому. Матч с "Валенсией" временно вывел нас из этой реальности.

Сейчас мы не знаем, что делать, попробуем потренироваться. Мы не много просим. Парни в замешательстве. Мы пытаемся адаптироваться, но не имеем представления, что будет в будущем. Сможем ли мы играть снова?

На улицах стоят блокпосты, словно у нас чума. Наша жизнь изменилась, жизнь каждого изменилась. Я слышу только сирены машин скорой помощи», — приводит слова специалиста CalcioNews24. 0