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    Емельянов: Если бы мы повели в счёте, матч сложился бы по-другому

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    Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов после поражения (1:5) от «Сочи» в перенесённом матче 18 тура РПЛ.

    Константин Емельянов
    Константин Емельянов

    «Говорить нечего, счёт на табло, он закономерен. В таких играх нужно забить первым, быстрее играть и заставить соперника нервничать и ошибаться.

    Если бы мы повели в счёте, матч сложился бы по-другому. Мы, быть может, стали бы глубже играть к своим воротам, действовать более компактно и так далее.

    Во втором тайме надо было отыгрываться, идти вперёд. У нас были хорошие моменты. У того же Мамаду Силлы. Но сейчас бессмысленно об этом говорить.

    Автогол Тимура Аюпова, что это было? Надо у Тимура спросить, почему у него такая реакция на эту подачу. Я понимаю, вы шутите, а нам и ему не до шуток.

    Сейчас главная задача — привести ребят в нормальное состояние после такого поражения. Найти какие-то слова, мотивацию.

    Времени особо тренироваться нет. Мы играем через два дня на третий. Главное будет восстановить футболистов», — приводит слова Емельянова «Матч ТВ».

    Напомним, что по итогам 21 тура «Оренбург» имеет 23 очка и занимает 11 место в турнирной таблице. 0

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