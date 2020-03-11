«Валенсия» — «Аталанта»: счет матча 3:4, обзор голов

обыгралав гостях в рамках ответного матча— 4:3.

Поединок на «Месталье» проходит без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Уже на третьей минуте Йосип Иличич реализовал пенальти и вывел итальянцев вперед. Сам автор гола и заработал 11-метровый, когда ворвался в штрафную испанцев с мячом.

На 21-й минуте Кевин Гамейро воспользовался ошибкой защитника и расстрелял ворота «Аталанты», восстановив равновесие. На 42-й минуте Диакаби сыграл рукой, а арбитр назначил второй пенальти в ворота хозяев. Иличич вновь подошел к мячу и оформил дубль.

Почти сразу после перерыва Гамейро замкнул подачу Торреса ударом головой и оформил дубль. Ферран Торрес в середине тайма даже вывел «Валенсию» вперед, перебросив голкипера, однако довольно быстро Иличич обыгрался с партнером и нанес мощный удар в дальний угол. На 82-й минуте словенец завершил классную комбинацию «Аталанты» пушечным ударом и принес итальянцам победу, которая вывела команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Первый матч в Италии завершился победой хозяев со счетом 4:1.