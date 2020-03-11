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    Покер Иличича принес «Аталанте» вторую победу над «Валенсией»

    «Валенсия» — «Аталанта»: счет матча 3:4, обзор голов

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    «Аталанта» обыграла «Валенсию» в гостях в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов — 4:3.

    Иличич стал героем матча
    Иличич стал героем матча

    Поединок на «Месталье» проходит без болельщиков из-за распространения коронавируса.

    Уже на третьей минуте Йосип Иличич реализовал пенальти и вывел итальянцев вперед. Сам автор гола и заработал 11-метровый, когда ворвался в штрафную испанцев с мячом.

    На 21-й минуте Кевин Гамейро воспользовался ошибкой защитника и расстрелял ворота «Аталанты», восстановив равновесие. На 42-й минуте Диакаби сыграл рукой, а арбитр назначил второй пенальти в ворота хозяев. Иличич вновь подошел к мячу и оформил дубль.

    Почти сразу после перерыва Гамейро замкнул подачу Торреса ударом головой и оформил дубль. Ферран Торрес в середине тайма даже вывел «Валенсию» вперед, перебросив голкипера, однако довольно быстро Иличич обыгрался с партнером и нанес мощный удар в дальний угол. На 82-й минуте словенец завершил классную комбинацию «Аталанты» пушечным ударом и принес итальянцам победу, которая вывела команду в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Первый матч в Италии завершился победой хозяев со счетом 4:1.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Валенсия» — «Аталанта» — 3:4 (первый матч — 1:4)
    Голы: Гамейро, 21, 51, Торрес, 67 — Иличич, 3 (с пенальти), 43 (с пенальти), 71, 82«Валенсия»: Силлессен, Васс, Коклен (Черышев, 74), Диакаби (Гедеш, 46), Гайя — Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро«Аталанта»: Спортьелло, Джимсити, Кальдара, Паломино, Хатебур, де Роон (Сапата, 45), Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамезе, 83), Иличич, А. Гомес (Малиновский, 78)Предупреждения: Коклен, Диакаби, Кондогбия, Васс — Фройлер
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