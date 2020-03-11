Погба готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

По сведениям издания, хавбек готов продлить контракт, который действует до лета 2022 года. Француз передумал уходить из клуба, так как ему впечатлила игра португальского полузащитника Бруну Фернандеша, который перешел в «МЮ» в зимнее трансферное окно.
Скорее всего, окончательное решение Погба будет принимать после окончания сезона, когда определится попадут ли манкунианцы в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В сезоне-2019/20 он провел семь матчей в АПЛ, в которых сделал две голевые передачи. Большую часть сезона француз пытался избавиться от проблем с голеностопом, а в январе перенес операцию. 0