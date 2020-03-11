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    «Атлетико» заинтересован в трансфере Ляказетта

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    Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может перейти в «Атлетико» в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт

    Отмечается, что в контракте 28-летнего француза есть пункт, позволяющий футболисту покинуть «канониров» в случае, если те не пробьется в Лигу чемпионов.

    В свое время «матрасники» практически согласовали трансфер Ляказетт из «Лиона», но Александр в итоге отправился в Англию, поскольку мадридцам было запрещено подписывать футболистов.

    В текущем сезоне француз провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и и сделал три результативные передачи. 0

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