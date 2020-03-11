«Атлетико» заинтересован в трансфере Ляказетта

Нападающийможет перейти вв летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в контракте 28-летнего француза есть пункт, позволяющий футболисту покинуть «канониров» в случае, если те не пробьется в Лигу чемпионов.

В свое время «матрасники» практически согласовали трансфер Ляказетт из «Лиона», но Александр в итоге отправился в Англию, поскольку мадридцам было запрещено подписывать футболистов.

В текущем сезоне француз провел за «Арсенал» 26 матчей во всех турнирах, забил девять голов и и сделал три результативные передачи. 0