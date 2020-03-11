Федотов: «Оренбург» не раз ставил нас в непростую ситуацию

Главный тренер «Сочи»после победы (5:1) надв перенесённом матче 18-го тура РПЛ.

«Начали немножко нервозно, надо отдать должное, нас простили. Было два неприятных момента, когда соперник мог забить.

Естественно, когда пропускаешь первым, игра приобретает другие очертания и краски. Слава Богу, этого не случилось. Нам есть над чем работать. Наша проблема — скованность.

Положение в турнирной таблице даёт о себе знать, поэтому первые минуты матча не складывались. Есть психологические аспекты, которые надо срочно поправлять.

Другие команды в этой ситуации нас бы не простили. Но мы взяли себя в руки, завладели инициативой, забили гол, который перевернул ход всего матча. Потом уже играли по счёту.

Во втором тайме появилось много свободных зон. У нас есть игроки, которые этим хорошо пользуются, у нас есть скорость. Поэтому мы довели дело до победы.

Как показало начало игры, соперник нам попался хороший и подвижный. "Оренбург" не раз ставил нас в непростую ситуацию. То, что матч так сложился, — стечение обстоятельств.

Соперник не бросал играть до конца, постоянно создавал остроту около наших ворот и выглядел хорошо. Но при счёте 2:0 "Оренбургу" нужны были дополнительные силы в атаке, а это неизбежно привело к появлению свободных зон, чем мы воспользовались.

Сейчас надо хорошо восстановиться и изучить противника. Будем искать слабые стороны "Краснодара". У нас нет другого пути, кроме как забирать очки и играть на победу.

Думаю, что нашим ребятам будет интересно показать свой потенциал в матче с одним из лидеров чемпионата России. Наших возможностей достаточно, чтобы сыграть на хорошем уровне.

Новички? Рассчитывали на одно, но Ганелли Имбула оказался немножко неготовый. Мы не можем выпускать в игру его в таком состоянии.

Адель Рами на одной из тренировок спровоцировал ту болячку, которая у него была. Сейчас он её залечивает.

К матчу с "Краснодаром" этих футболистов ждать не стоит», — приводит слова наставника «барсов» «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам 21 тура «Сочи» имеет 21 очко и занимает 14 место в турнирной таблице. 0