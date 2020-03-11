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    Деспотович: Зачем «Оренбургу» сдавать матч? Нам нужны очки

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    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович после поражения (1:5) от «Сочи» в рамках перенесённого матча 18-го тура чемпионата России прокомментировал разговоры о возможном договорном характере встречи.

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    Разгром начался с автогола Тимура Аюпова. Полузащитник «Оренбурга» забил мяч головой в свои ворота.

    «Начали мы играть хорошо, был хороший шанс у Джоэля Файмейе. Потом нам забили гол, потом был пенальти. Тогда нам уже было тяжело отыграться.

    Что сказать, такое бывает. Лучше проиграть один раз 5:1, чем 5 раз со счётом 1:0. В футболе всё бывает, в том числе и автогол. Все могут ошибаться.

    Если бы мы реализовали свой первый голевой момент и повели в счёте игра бы была явно другой. Бывает.

    Зачем нам сдавать матч? Нам нужны очки и мы хотим остаться в премьер-лиге. У нас были хорошие моменты. Забей мы первыми и это была бы совсем другая игра.

    Если бы наперёд знали, как закончится эта игра, решились бы на перенос матча в прошлом году? Тогда мы были в лучшей форме, чем "Сочи". Но таково было в том числе и решение нашего руководства. Что делать?

    Нас нелегко обыграть дома. Любой команде, которая к нам приезжает, будет тяжело», — приводит слова серба «Матч ТВ».

    Напомним, что по итогам 21 тура «Оренбург» имеет 23 очка и занимает 11 место в турнирной таблице. 0

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