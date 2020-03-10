«Валенсия» — «Аталанта»: счет матча 1:2 после первого тайма

обыгрываетв гостях (2:1) после первого тайма ответного матча

Уже на третьей минуте Йосип Иличич реализовал пенальти и вывел итальянцев вперед. Сам автор гола и заработал 11-метровый, когда ворвался в штрафную испанцев с мячом.

На 21-й минуте Кевин Гамейро воспользовался ошибкой защитника и расстрелял ворота «Аталанты», восстановив равновесие.

На 42-й минуте Диакаби сыграл рукой, а арбитр назначил второй пенальти в ворота хозяев. Иличич вновь подошел к мячу и оформил дубль.

Стоит отметить, что поединок на «Месталье» проходит без болельщиков из-за распространения коронавируса.

Первый матч в Италии завершился победой хозяев со счетом 4:1.

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