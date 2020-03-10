Талалаев: Почему на Сигурдссоне не дали пенальти?

Российский тренерпрокомментировал победунад(3:2) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Соглашусь с реакцией Валерия Георгиевича Карпина, потому что качество игры "Ростова" оставляет вопросы.

Когда твоя команда в большинстве не имеет преимущества, а в конце просто удерживает счет, отскакивая из-за того, что игрок соперника не забивает с пенальти, — это действительно что-то близкое к катастрофе.

Это игра двух претендентов на Лигу чемпионов. "Локомотив", "Краснодар", "Ростов" и ЦСКА — вот эти претенденты.

У Гончаренко вновь поиски в опорной зоне. Атаки "Ростова", как нож по маслу, проходили сквозь полузащиту ЦСКА. Красно-синим не хватает компактности, собранности.

Удаление Ахметова — стопроцентное, вопросов к Безбородову ни у кого не должно возникать. А в моменте с удалением Карпова…у Попова не было возможности 100-процентно забить.

Тогда почему на Сигурдссоне не дали пенальти в следующем эпизоде? Кто-то более компетентный должен объяснить нам, в чем разница в этих моментах», — сказал Талалаев в эфире «Все на Матч». 0