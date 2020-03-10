Робертсон: Прошлая игра дала нам некий опыт

Крайний защитникподелился мыслями перед ответным матчем с. Команды сыграют в рамках 1/8 Лиги чемпионов 11 марта.

«У нас есть определённый опыт игры с "Атлетико", приобретённый три недели назад. Думаю, мы сумели справиться с довольно грубой игрой соперника. Иногда подобное расстраивает, но думаю, это не изменится. Мы не можем контролировать поведение игроков "Атлетико", здесь всё в руках арбитра. Мы не можем сами терять контроль. Надо спокойно работать, делать своё дело. Прошлая игра дала нам некий опыт. Самое главное — превратить свои моменты в голы», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Напомним, что игра начнется в 23:00 по мск на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Результат первой встречи 1:0 в пользу испанцев. 0