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    Робертсон: Прошлая игра дала нам некий опыт

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    Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мыслями перед ответным матчем с «Атлетико». Команды сыграют в рамках 1/8 Лиги чемпионов 11 марта.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    «У нас есть определённый опыт игры с "Атлетико", приобретённый три недели назад. Думаю, мы сумели справиться с довольно грубой игрой соперника. Иногда подобное расстраивает, но думаю, это не изменится. Мы не можем контролировать поведение игроков "Атлетико", здесь всё в руках арбитра. Мы не можем сами терять контроль. Надо спокойно работать, делать своё дело. Прошлая игра дала нам некий опыт. Самое главное — превратить свои моменты в голы», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

    Напомним, что игра начнется в 23:00 по мск на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Результат первой встречи 1:0 в пользу испанцев. 0

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