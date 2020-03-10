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    Мейвезер готов приобрести «Ньюкасл»

    Футбол Футбол Англии Ньюкасл
    Легендарный боксер Флойд Мейвезер заявил о готовности стать владельцем «Ньюкасла».

    Флойд Мейвезер
    Флойд Мейвезер

    «В США мы называем этот вид спорта соккером. "Ньюкасл" чертовски крутая команда. Если люди захотят, чтобы я купил этот клуб, сообщите мне», — цитирует Мейвезера Goal.

    По версии Forbes Мейвезер стал самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия. С начала «десятых» американец заработал 915 миллионов долларов. Только два поединка против Мэнни Пакьяо и Конора МакГрегора принесли Флойду больше 500 миллионов долларов.

    В январе международный консорциум, в котором большая часть принадлежит Фонду благосостояния Саудовской Аравии, был готов купить «Ньюкасл» за 340 миллионов фунтов. Именно в такую сумму клуб оценивает нынешний владелец Майк Эшли. 0

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