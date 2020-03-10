Из-за коронавируса «Ливерпуль» отказался от летнего турне в Азии
globallookpress.com
По информации издания, клуб вел переговоры о проведении части предсезонного турне в Восточноазиатском регионе.
Последний раз «красные» выступали в Азии летом 2017 года на турнире Premier League Asia Trophy.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч. 0