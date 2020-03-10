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    Клопп: Не уверен, что без болельщиков будет лучше

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о вспышке коронавирусной инфекции и тенденции на пустые трибуны во время матчей.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «На прошлой неделе я сказал, что не думаю, что меня должны спрашивать об этом, но дело в другом. Я думаю, что есть вещи важнее футбола, и считаю, будто мы понимаем, что в данный момент все, что нам нужно, это время для поиска решения.

    Как мы можем выиграть это время, избегая различных ситуаций? Я недостаточно осведомлен о том, насколько это поможет, но проблема с играми заключается в том, что если люди не на стадионах, то они смотрят футбол в комнатах. Вероятно, в компании с кем-то. Я не уверен, что так будет лучше, если честно. Действительно так не считаю.

    Но какое бы решение ни приняли, мы будем уважать его, потому что у всех нас есть семьи, родители, дети, друзья, которым мы желаем добра. Понятно, что мы примем это решение. Не знаю, в чем будет смысл, но когда я читаю это как обычный человек, думаю: "Так, некоторые люди думают, что это точно поможет, поэтому они принимают такое решение". Вот так вот», — цитирует немецкого специалиста официальный сайт клуба.

    Отметим, что было принято решение допустить болельщиков на стадион «Энфилд». Поединок с «Атлетико» пройдет при открытых трибунах. Испанских болельщиков тоже пустят на стадион. 0

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