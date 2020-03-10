Газизов: «Уфа» играет в антифутбол? Мы действуем исходя из наших возможностей

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал результат гостевого матча с «Зенитом» (0:0) в 21-м туре премьер-лиги.

«Мы понимали, что нам предстоит. Осознавали, что придется защищаться. Команда выполнила все тренерские установки. При этом имели и свои моменты.

По такой игре ничья закономерный результат. Мы перекрывали все зоны, ребята очень хорошо отработали. Сложно играть в таком ключе все 90 минут.

Но не забывайте и про контратаки "Уфы". Ребята молодцы, тренерский штаб грамотно разобрал игру "Зенита". Очко в Питере — очень хороший результат.

Просто сегодня ребята — молодцы. Могли как забить, так и пропустить. Игра тяжелая. Никакие судейские моменты на исход встречи не повлияли. Все прошло на высшем уровне. Мы терпели и ждали своих шансов.

Благодарен команде, тренерам. И большое спасибо хочу сказать нашими болельщикам, которые приехали в Питер и тем фанатам, кто живет в этом городе. Их было слышно!

Если Евсееву поступит предложение от топ-клуба, мы будем только горды. Значит, правильно работаем. Вот и все.

"Уфа" играет в антифутбол? Футбол — это война на поле. Мы действуем исходя из наших возможностей, выполняем план на игру. Я благодарен команде, тренерам и болельщикам», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс». 0