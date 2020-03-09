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    Полузащитник «Арсенала» получил перелом голеностопа

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    Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра получил серьезную травму в матче Кубка Англии с «Портсмуном» (2:0), сообщает официальный сайт лондонского клуба.

    Лукас Торрейра
    Лукас Торрейра

    Уругваец сломал одну из костей голеностопа, из-за чего покинул пределы поля на носилках.

    По словам врачей, Торрейра будет восстанавливаться восемь-десять недель, в связи с чем рискует пропустить остаток сезона.

    Что касается других игроков «Арсенала», то Шкодран Мустафи должен быть готов к предстоящему матчу против «Манчестер Сити», а Седрик Суареш проведет полноценную тренировку с командой уже 9 марта.

    Сеад Колашинац должен вернуться к тренировкам в конце этого месяца. 0

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