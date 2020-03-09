Тедеско: Считаю, что мы проиграли незаслуженно

Главный тренердал интервью после домашнего поражения от «» со счетом 0:1.

«Мы крайне разочарованы поражением. Считаю, что мы проиграли незаслуженно. Матч получился хорошим, мы создали много моментов, особенно в первом тайме. Но "Краснодар" — хорошая команда. После пропущенного гола играть было тяжело. У соперника опытные футболисты, Ари в том числе.

Что ещё огорчило помимо поражения — слишком много жёлтых карточек. Во многом из-за жёлтых мы и проводили замены. Не знаю, почему так происходит, но в каждой игре у нас много жёлтых», — приводит слова Тедеско «Чемпионат». 0