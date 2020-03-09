«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор гола

На 69-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака». Берг принял мяч в штрафной, развернулся, а Кутепов заплёл ноги шведу.
Ари с пенальти мощно пробил в угол — Максименко угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.
Уже на второй компенсированной минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Зобнин не успел к мячу и в центре поля снёс Сулейманова, получив вторую желтую карточку.
После этого матча «Краснодар» с 41 очком вернулся на вторую строчку таблицы РПЛ, а «Спартак» с 25 очками остался на 10-м месте.
РПЛ. 21-й тур
«Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 0:1 (0:0)
Гол: Ари, 71 — с пенальти«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Тил, 58), Жиго (Мирзов, 83), Кутепов, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Понсе, Ларссон (Соболев, 67)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Вандерсон Масиэл, Олссон, Черников (Сулейманов, 59), Фернандеш (Д.Уткин, 90), Ари (Фьолусон, 90), БергПредупреждения: Черников, 25. Рамирес, 37. Ещенко, 41. Жиго, 45+1. Зобнин, 63. Соболев, 77. Ари, 83Удаление: Зобнин, 90+2 (грубая игра, вторая ж.к.)