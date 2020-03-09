«Спартак» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

На 69-й минуте был назначен пенальти в ворота «Спартака». Берг принял мяч в штрафной, развернулся, а Кутепов заплёл ноги шведу.

Ари с пенальти мощно пробил в угол — Максименко угадал направление удара, но не дотянулся до мяча.

Уже на второй компенсированной минуте «Спартак» остался в меньшинстве. Зобнин не успел к мячу и в центре поля снёс Сулейманова, получив вторую желтую карточку.

После этого матча «Краснодар» с 41 очком вернулся на вторую строчку таблицы РПЛ, а «Спартак» с 25 очками остался на 10-м месте.