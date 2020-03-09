Сарри: Победа над «Интером» очень важна, но впереди еще 12 игр

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в матче 26-го тура Серии А.

«Это важная победа, но впереди еще 12 игр, так что нам предстоит еще долгий путь. Сегодня я увидел намного больше, чем ожидал от своей команды. В последнее время нам не хватало энергии, поэтому мы подбирали стартовый состав, который мог бы дать ее.

В первом тайме "Интер" пытался прессинговать нас высоко и, вероятно, потратил на это много сил. После нашего первого гола все изменилось. Мы провели хорошие 20 минут, обрели уверенность, а "Интер" ее потерял.

Игуаин играл с полной отдачей, пытался отрабатывать в обороне, перекрывая Брозовича, и, естественно, это отняло у него много сил. Что касается Дибалы, то, когда он появляется в такие моменты матча, это может стать для соперника катастрофой», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.

«Ювентус» набрал 63 очка и вернул первую строчку в таблице Серии А, на одно очко опережая идущий вторым римский «Лацио». У «Интера» третье место, 54 очка и матч в запасе. 0