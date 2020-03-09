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    Пашинин: Не надо представлять «Локомотив» без Семина

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    Старший тренер «Локомотива» Олег Пашинин поделился впечатлениями после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

    Юрий Семин:
    Юрий Семин:

    «Самое главное — это результат, потому что дома мы давно не выигрывали. Рады, что удалось сделать подарок болельщикам и женщинам болельщицам.

    Зная ситуацию "Ахмата" и наше турнирное положение, могу сказать, что результат этого матча был важен для обеих команд.

    Игра получилась разбитой. Временами нам удавалась контролировать полностью игру, и соперник тоже временами контролировал какие-то отрезки.

    Мы должны были больше забивать, и если бы мы более рационально распоряжались мячом в быстрых атаках, уже после того, как повели, что счет мог быть крупнее.

    В конце сказалось удаление, оно внесло коррективы в конце матча, но ребята смогли выстоять, за что им спасибо. Они большие молодцы.

    В апреле будет шесть месяцев после получения травмы Джорджевичем. Все зависит от его восстановления, от того, насколько быстро он наберет кондиции, чтобы принимать участие в официальных играх, но я не могу сказать что-то более конкретное», — рассказал Пашинин.

    Специалист также рассказал, что поддерживал связь с главным тренером Юрием Семиным, которого не было на скамье запасных из-за удаления в матче 20-го тура с «Зенитом».

    «Не надо представлять "Локомотив" без Семина. А что касается коммуникации — он не мог находиться в подтрибунке. Но мы контактировали, определенным образом. Пусть это останется за кадром», — приводит слова Пашинина «Спорт-Экспресс». 0

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