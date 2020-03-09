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    Матвеев: после выхода Шапи и перестановок, полностью завладели инициативой

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    Наставник «Краснодара» Сергей Матвеев дал интервью после победы над «Спартаком» со счетом 0:1.

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Наверное, "Спартак" провёл первый тайм чуть лучше нас. Там и у Понсе был момент, и подборы они осуществляли лучше. В начале второго тайма было немного опасно у наших ворот при стандартах, а потом, после выхода Шапи и перестановок, мы полностью завладели инициативой. В итоге достойно и по делу победили.

    Мы очень рады, что Кайо нашёл свою нишу в нашей команде. Думаем, у него хорошие шансы на то, чтобы двигаться вперёд и развиваться на этой позиции. Мы довольны, что в сложное для команды время человек переходит из опорной зоны и играет в центре защиты, причём играет довольно хорошо в паре с новым партнёром. Второй матч они с Сорокиным проводят на ноль. Хочется только за них порадоваться и сказать спасибо. Думаем, что теперь это позиция Кайо», — приводит слова Матвеева «Чемпионат» со ссылкой на «Матч Премьер». 0

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