Матвеев: после выхода Шапи и перестановок, полностью завладели инициативой

Наставникдал интервью после победы надсо счетом 0:1.

«Наверное, "Спартак" провёл первый тайм чуть лучше нас. Там и у Понсе был момент, и подборы они осуществляли лучше. В начале второго тайма было немного опасно у наших ворот при стандартах, а потом, после выхода Шапи и перестановок, мы полностью завладели инициативой. В итоге достойно и по делу победили.

Мы очень рады, что Кайо нашёл свою нишу в нашей команде. Думаем, у него хорошие шансы на то, чтобы двигаться вперёд и развиваться на этой позиции. Мы довольны, что в сложное для команды время человек переходит из опорной зоны и играет в центре защиты, причём играет довольно хорошо в паре с новым партнёром. Второй матч они с Сорокиным проводят на ноль. Хочется только за них порадоваться и сказать спасибо. Думаем, что теперь это позиция Кайо», — приводит слова Матвеева «Чемпионат» со ссылкой на «Матч Премьер». 0