Гильерме: Мы не можем выиграть матч спокойно. Мы любим страдать

Вратарь «Локомотива»поделился эмоциями от победы надв матче 21-го тура чемпионата России (1:0).

Голкипер в концовке встречи ногой отразил пенальти.

«Я всегда говорю, что победа — это самое главное. Мы очень давно не побеждали. Рад, что помог команде выиграть матч.

Если бы матч закончился вничью, это было бы несправедливо. Мы играли хорошо и могли забивать второй гол. Победа заслуженная.

В эпизоде с пенальти сложная ситуация, 50 на 50. Я не ожидал, что Визеу достанет мяч. Он хорошо ударил, попал в перекладину. Саба спасал ворота, мяч попал ему в руку. Такое бывает. Главное, что мы победили.

Как отразил пенальти? Заранее выбрал угол, но Визеу удар по центру, и удар был не такой сильный. Всегда, когда мы прыгаем, мы оставляем ногу — я успел сделать движение.

Еще когда он побежал к мячу, я вспомнил, что в 2011 году уже отбивал пенальти в матче с "Ахматом".

Когда увидим "Локомотив", который побеждает по 3:0? Такое редко бывает. Я уже долго в "Локомотиве" и помню все несколько таких побед.

Мы не можем выиграть матч спокойно. Мы любим страдать», — цитирует официальный сайт «Локомотива» Гильеме. 0