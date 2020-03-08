Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»

Экс-главный тренервозглавил селекционно-аналитический отдел клуба.

«Приступил к обязанностям пару дней назад. Я несколько раз встречался с Борисом Романовичем. Сошлись на том, что еще могу быть полезен клубу.

В первую очередь вопрос был поставлен так: "Чем бы мне хотелось заниматься?" "Сочи" — клуб молодой, только формируется. Селекционно-аналитического отдела здесь не было, вот и выбрал это направление», — цитирует Точилини «СЭ».

Напомним, Точилин вывел «Сочи» в РПЛ в первый год существования клуба. В ноябре 2019 года он был отправлен в отставку. 0