Сульшер: Мы становимся лучше, это впечатляет

, главный тренер, поделился впечатлениями после матча с(2:0). Это третья победа для Сульшера над Гвардиолой.

«Учитывая все сухие матчи, которых мы добились, мы становимся лучше, это впечатляет.

С Брэндоном Уильямсом и Аароном Уан-Биссакой на флангах мы выглядели агрессивно, по схеме 3-5-2, но во втором тайме наше расположение было больше похоже на 5-4-1. Игроки "Сити" очень хороши с мячом, но мы держали их на расстоянии.

В любой момент они могли забить, поэтому мы всегда стремились ко второму голу. У нас было три момента, причем обыграть не удалось только вратаря. Есть одна вещь, которую нам нужно улучшить, — принятие решений. Но мы учимся.

Быть тренером этих игроков большая честь. Они выкладываются на максимум. Они знают, что все они хорошие футболисты, но они также хотят и учиться.

Мы чувствуем, что совершенствуемся как команда и коллектив. Чувствуем, что болельщики хотят, чтобы мы делали свою работу хорошо, и они видят, что мы это делаем, поэтому все становится лучше и лучше.

Но мы все еще пятые. Нам нужны очки, чтобы догнать "Челси" и "Лестер", поэтому нужно продолжать забивать», — цитирует менеджера BBC. 0