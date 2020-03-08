«Сочи» — «Урал»: составы, прогноз, онлайн

Тренерские штабы назвали стартовые составына матч 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный, Кокорин.

Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бихтияров, Карапетян.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Мамин, Ароян, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомадов, Калинин, Эль-Кабир, Шаболин, Августиняк, Панюков.

Встреча состоится сегодня, 8 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск.

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