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    Слуцкий: Уровень атаки «Рубина» оставляет вопросы

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с «Крыльями» (0:1).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Мало моментов? В первом тайме это связано с большим количеством потерь в завершающей стадии. Много мячей потеряли в последней трети, поэтому не доходило до моментов.

    Во втором тайме это было связано с тем, что сложновато создавать моменты, имея минус одного игрока.

    Но в целом вы правы — проблема в атаке существует, пока уровень взаимодействий атакующей линии и сама ее эффективность, конечно, оставляет вопросы.

    Эпизод с голом? Там была настолько простая потеря, когда Зурико потерял мяч. Там было невозможно уйти в переход, нужно было просто оставаться двум центральным защитникам с игроками, к которым они ближе располагались.

    Не нужно было Сантосу двигаться далеко вправо, пытаясь подстраховать Старфельта в этом эпизоде. Это не ситуация, связанная с переходом. Она связана с потерей, когда вся группа атаки и опорные полузащитники остались за линией мяча.

    Других моментов я не вспомню, где бы в переходах у нас не удавались какие-то действия. Да, у нас были свободные зоны и в первом тайме, где "Крылья" получали мяч, но, как и предполагалось, и у нас было большое количество возможностей получать мяч между линиями и создавать атаки. Но, к сожалению, в последней фазе атаки мы были непродуктивны.

    Играя в меньшинстве, "Рубин" в созидании преуспел больше? Это такая иллюзия. Мы не знаем, как бы мы играли при счете 0:1 в полном составе, как бы мы выглядели в атаке и насколько были бы агрессивны.

    Но действительно есть два момента реакции на красную карточку: либо ты совсем перестаешь играть, и соперник забивает много, либо ты пытаешься изменить ход встречи и пытаешься играть и за себя и за того, кто был удален.

    Не могу сказать, что у нас было много голевых моментов во втором тайме, но какие-то эпизоды были.

    Единственное, чем я могу сегодня довольствоваться, это реакцией на красную карточку, мы продолжили играть и попытались сравнять счет», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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