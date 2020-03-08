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    Шалимов: Ничья с «Локо» была бы более справедливым результатом

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    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после поражения от «Локомотива» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    В концовке встречи грозненский клуб, проигрывавший 0:1, не сумел реализовать пенальти.

    «Эмоции отрицательные. Первый тайм был ровный. Второй там начали плохо — "Локомотив" забрал мяч, но не мог создать ничего опасного.

    Мы перетерпели, играли против квалифицированной команды, с быстрыми атаками. Поэтому нам было сложно.

    Замены усилили нашу игру, и надо было забивать пенальти. Если забили бы его, то не проиграли. Мы недовольны.

    Судя по тому, как игра развивалась, ничья была бы справедливее. Хотя "Локомотив" больше владел инициативой. Мы потеряли важное очко для нас.

    Визеу не штатный пенальтист. Роша отсутствовал, и Понсе был. А так, все по самочувствию. Визеу взял мяч, и никто не стал встревать в споры с ним. Он чувствовал уверенность, но не смог забить», — приводит слова тренер «Спорт-Экспресс». 0

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