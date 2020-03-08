ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 16:39
    • Йоханнес Бе взял золото в масс-старте в Чехии
  • 16:00
    • «Рубин» дома проиграл «Крыльям Советов»
  • 16:00
    • «Автомобилист» сократил отставание в серии с «Сибирью»
  • 15:48
    • Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Осло
  • 14:44
    • Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии, Куклина — 10-я
    Все новости спорта

    «Рубин» дома проиграл «Крыльям Советов»

    «Рубин» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Рубин» на своем поле проиграл «Крыльям Советов» в матче 21-го тура РПЛ со счетом 0:1 (0:1).

    Игрок «Крылышек»
    Игрок «Крылышек»

    Единственный гол на 42-й минуте забил Денис Попович.

    По ходу встречи главный арбитр встречи Владимир Москалев несколько раз прибегал к помощи ВАР. В первом тайме он не назначил пенальти в ворота «Рубина» после игры рукой защитника Паблу Сантоса, зафискировав офсайд у самарцев. Позже он отменил гол Сантоса, усмотрев нарушение после подачи со штрафного.

    Во втором тайме Москвалев отменил еще одно взятие ворот. На этот раз в офсайде оказался нападающий Деян Радонич.

    Отметим, что команды доигрывали матч, имея на поле по 10 игроков — сначала в добавленное к первому тайму время вторую желтую карточку получил Хвича Кварацхелия, а на 80-й минуте был удален Антон Зиньковский.

    Благодаря победе «Крылья Советов» покинули зону вылета и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне переходных матчей и занимает 14-ю позицию.

    РПЛ. 21-й тур
    «Рубин» Казань — «Крылья Советов» Самара — 0:1 (0:1)
    Гол: Попович, 42 — 0:1«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Пабло, Данченко, Зуев, Кварацхелия, Коновалов, Подберезкин, Евтич (Макаров, 59), Давиташвили, Игнатьев«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Анюков, Карпов, Кабутов (Глушенков, 57), Антон, Попович, Зиньковский, Тимофеев, РадоньичУдаления: Кварацхелия (45), Зиньковский (81)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Победный гол Комличенко. Новичок «Динамо» начал оправдывать доверие
  • Вчера в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Сочи» — «Урал»
  • 1.80
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится манчестерское дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Будет ли дерби результативным?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Останется ли «Реал» на вершине таблицы?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты ЦСКА Хоккей КХЛ. «Сибирь» проиграла «Автомобилисту», ЦСКА в гостях у «Торпедо»8 марта пройдут четыре матча первого раунда плей-офф КХЛ 16:140
  • 13:43
    • Стали известны арбитры на матчи ЛЧ 10 марта
  • 09:59
    • Прокуратура Швейцарии проверяет президента ФИФА Инфантино
  • 09:47
    • Адесанья победил Ромеро в главном бою UFC 248
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 16:170
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 15:23
    • Кокорин сыграет в старте «Сочи» в матче против «Урала»
  • 14:58
    • Сарри: «Ювентус» сделает подарок Роналду на 1000-й матч
  • 14:29
    • «Тоттенхэм» нацелился на игрока «Рейнджерс»
    Павел Бучневич Хоккей НХЛ. Два ассиста Бучневича, голы Кучерова и СергачеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 марта 10:480
  • 09:33
    • «Сакраменто» разобрался с «Портлендом», трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон»
  • 08:44
    • Россиянин Сафаров проиграл бой на UFC 248
  • 08:29
    • Cуд продлил арест Роналдиньо в Парагвае
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие