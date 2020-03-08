«Рубин» — «Крылья Советов»: счет матча 0:1, обзор гола

на своем поле проигралв матче 21-го тура РПЛ со счетом 0:1 (0:1).

Единственный гол на 42-й минуте забил Денис Попович.

По ходу встречи главный арбитр встречи Владимир Москалев несколько раз прибегал к помощи ВАР. В первом тайме он не назначил пенальти в ворота «Рубина» после игры рукой защитника Паблу Сантоса, зафискировав офсайд у самарцев. Позже он отменил гол Сантоса, усмотрев нарушение после подачи со штрафного.

Во втором тайме Москвалев отменил еще одно взятие ворот. На этот раз в офсайде оказался нападающий Деян Радонич.

Отметим, что команды доигрывали матч, имея на поле по 10 игроков — сначала в добавленное к первому тайму время вторую желтую карточку получил Хвича Кварацхелия, а на 80-й минуте был удален Антон Зиньковский.

Благодаря победе «Крылья Советов» покинули зону вылета и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне переходных матчей и занимает 14-ю позицию.