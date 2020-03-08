ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль» вернул уверенность перед визитом «Атлетико»
  • 12:09
    • Логинов не выступит в масс-старте на этапе КМ в Чехии
  • 09:59
    • Прокуратура Швейцарии проверяет президента ФИФА Инфантино
  • 09:47
    • Адесанья победил Ромеро в главном бою UFC 248
  • 09:33
    • «Сакраменто» разобрался с «Портлендом», трипл-дабл Хардена не спас «Хьюстон»
  • 08:44
    • Россиянин Сафаров проиграл бой на UFC 248
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд

    «Рубин» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, онлайн

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Объявлены стартовые составы казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» на матч 21-го тура российской Премьер-лиги.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Игнатьев.

    Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Гранат, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Макаров, Самошников, Нильсен.

    «Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Радонич.

    Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Аль-Фураиджи, Голенков.

    Матч пройдет сегодня, 8 марта, на стадионе «Центральный» в Казани, начало — 14:00 по мск.

    С прогнозом на эту встречу можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победный гол Комличенко. Новичок «Динамо» начал оправдывать доверие
  • Вчера в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Крылья Советов»
  • 2.00
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится манчестерское дерби?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Будет ли дерби результативным?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Останется ли «Реал» на вершине таблицы?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»Обзор матчей 27 тура испанской Примеры 00:550
  • 22:24
    • «Барселона» вырвала победу у «Реал Сосьедада»
  • 19:59
    • «Атлетико» поделил очки с «Севильей» в Мадриде
  • 12:54
    • «Рубин» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы команд
    Бруну Фернандещ Футбол Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»Португальский футболист сразу же начал оказывать влияние на игру команды Вчера в 14:550
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 12:40
    • Гран-при Бахрейна Формулы-1 пройдет без зрителей
  • 12:26
    • Точилин возглавил селекционно-аналитический отдел «Сочи»
  • 11:55
    • Салах повторил достижение Оуэна
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», в Манчестере пройдет дербиПодробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги Вчера в 22:480
  • 11:39
    • Агуэро может летом покинуть «Манчестер Сити»
  • 11:23
    • «Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
  • 11:07
    • Владелец итальянского клуба заболел коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сочи — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Леванте — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Ренн — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие