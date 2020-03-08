«Рубин» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составы казанскогои самарскихна матч 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Подберёзкин, Игорь Коновалов, Зуев, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Игнатьев.

Запасные: Иван Коновалов, Городовой, Гранат, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Макаров, Самошников, Нильсен.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Антон, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Аль-Фураиджи, Голенков.

Матч пройдет сегодня, 8 марта, на стадионе «Центральный» в Казани, начало — 14:00 по мск.

С прогнозом на эту встречу можно ознакомится здесь, следить за ходом игры — тут. 0