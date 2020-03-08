«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет 2:0, обзор голов

В «манкунианском» дербина своем поле обыгралсо счетом 2:0.

Счет в матче до перерыва открыл Антони Марсьяль. На него мастерски сделал заброс в штрафную Бруну Фернандеш.

Следующий гол был забит на 96 минуте матча. Скотт Мактоминей подкараулил ошибку Бенжамена Менди и Эдерсона.

«Юнайтед» набрал 45 очков и оторвался от «Вулверхэмптона» на 2 пункта. У «Сити» остается 57 баллов. команда на второй позиции.