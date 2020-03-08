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    «Ман Юнайтед» победил в «манкунианском» дерби

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: счет 2:0, обзор голов

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    В «манкунианском» дерби «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

    Антони Марсьяль и Жоау Канселу
    Антони Марсьяль и Жоау Канселу

    Счет в матче до перерыва открыл Антони Марсьяль. На него мастерски сделал заброс в штрафную Бруну Фернандеш.

    Следующий гол был забит на 96 минуте матча. Скотт Мактоминей подкараулил ошибку Бенжамена Менди и Эдерсона.

    «Юнайтед» набрал 45 очков и оторвался от «Вулверхэмптона» на 2 пункта. У «Сити» остается 57 баллов. команда на второй позиции.

    АПЛ. 29 тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0
    Голы: 1:0 — 30 Марсьяль, 2:0 — 90 Мактомини«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс (Байи, 78), Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш (Игало, 88), Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль (Мактомини, 78), Магуайр«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко (Менди, 77), Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 59), Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 59)Предупреждения: Фернандиньо (29), Родри Эрнандес (30), Фред (42), Жоау Канселу (59), Магуайр (90), Габриэл Жезус (90)
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