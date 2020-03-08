«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскийодержал домашнюю победу над грозненским(1:0) в матче 21-го чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Москвичи провели атаку правым флангом, Миранчук сделал перевод в центр штрафной «Ахмата» — Эдер принял мяч и пробил в дальний нижний угол.

На 85-й минуте прошла передача к штрафной «Локо», Визеу опередил Гильерме и с острого угла пробил в перекладину, Ильин добивал, но попал в руку Кверквелии.

Защитник хозяев получил прямую красную карточку, а в ворота «Локо» был назначен пенальти, который отразил Гильерме. Визеу мощно пробил — голкипер бросился в угол и ногой отразил мяч.

Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.