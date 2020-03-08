«Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

«Локомотив»
«Локомотив»
Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Москвичи провели атаку правым флангом, Миранчук сделал перевод в центр штрафной «Ахмата» — Эдер принял мяч и пробил в дальний нижний угол.
На 85-й минуте прошла передача к штрафной «Локо», Визеу опередил Гильерме и с острого угла пробил в перекладину, Ильин добивал, но попал в руку Кверквелии.
Защитник хозяев получил прямую красную карточку, а в ворота «Локо» был назначен пенальти, который отразил Гильерме. Визеу мощно пробил — голкипер бросился в угол и ногой отразил мяч.
Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.
РПЛ. 21-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)
Гол: Эдер, 32Нереализованный пенальти: Визеу, 85 (вратарь)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хеведес, Жемалетдинов, Магкеев, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Эдер (Мурило, 89)«Ахмат» (Грозный): Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Ильин, Глушаков (Раванелли, 75), Исмаэл (Мбенг, 87), Иванов, Харин, Понсе (Визеу, 65)Предупреждения: Исмаэл, 52. Магкеев, 68. Визеу, 71. Жоау Мариу, 73. Иванов, 81. Игнатьев, 82Удаление: Кверквелия, 84 (лишение явной возможности забить гол)