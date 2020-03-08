ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 21:34
    • «Ман Юнайтед» победил в «манкунианском» дерби
  • 21:02
    • Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом»
  • 19:31
    • «Бавария» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом»
  • 18:53
    • «Челси» разгромил «Эвертон» на «Стэмфорд Бридж»
  • 21:12
    • «Ренн» отгрузил «Монпелье» пять безответных мячей
    Все новости спорта

    Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом»

    «Локомотив» — «Ахмат»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол РПЛ Футбол России Локомотив Ахмат Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над грозненским «Ахматом» (1:0) в матче 21-го чемпионата России.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Счет в матче был открыт на 32-й минуте. Москвичи провели атаку правым флангом, Миранчук сделал перевод в центр штрафной «Ахмата» — Эдер принял мяч и пробил в дальний нижний угол.

    На 85-й минуте прошла передача к штрафной «Локо», Визеу опередил Гильерме и с острого угла пробил в перекладину, Ильин добивал, но попал в руку Кверквелии.

    Защитник хозяев получил прямую красную карточку, а в ворота «Локо» был назначен пенальти, который отразил Гильерме. Визеу мощно пробил — голкипер бросился в угол и ногой отразил мяч.

    Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 38 очков и выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» осталось 20 очков, он в зоне вылета — на 15-м месте.

    РПЛ. 21-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0)
    Гол: Эдер, 32Нереализованный пенальти: Визеу, 85 (вратарь)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука (Рыбус, 72), Кверквелия, Хеведес, Жемалетдинов, Магкеев, Крыховяк, Миранчук, Жоау Мариу (Рыбчинский, 80), Эдер (Мурило, 89)«Ахмат» (Грозный): Городов, Ненахов, Анхель, Семенов, Богосавац, Ильин, Глушаков (Раванелли, 75), Исмаэл (Мбенг, 87), Иванов, Харин, Понсе (Визеу, 65)Предупреждения: Исмаэл, 52. Магкеев, 68. Визеу, 71. Жоау Мариу, 73. Иванов, 81. Игнатьев, 82Удаление: Кверквелия, 84 (лишение явной возможности забить гол)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Победный гол Комличенко. Новичок «Динамо» начал оправдывать доверие
  • Вчера в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — ЦСКА
  • 1.70
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли дерби результативным?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Останется ли «Реал» на вершине таблицы?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сколько мячей «Челси» сможет забить «Эвертону»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»Обзор матчей 27 тура испанской Примеры 20:270
  • 19:21
    • «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и прошел в 1/4 Кубка Гагарина
  • 19:11
    • «Милан» проиграл аутсайдеру Серии А
  • 18:36
    • «Сочи» обыграл «Урал», одержав первую победу с сентября 2019 года
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», «Ман Юнайтед» был сильнее «Сити»Подробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги 21:410
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 21:46
    • Липпи: Считаю, что нужно остановить чемпионат Италии
  • 21:33
    • Шалимов: Ничья с «Локо» была бы более справедливым результатом
  • 20:51
    • Слуцкий: Уровень атаки «Рубина» оставляет вопросы
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 16:170
  • 16:39
    • Йоханнес Бе взял золото в масс-старте в Чехии
  • 16:00
    • «Рубин» дома проиграл «Крыльям Советов»
  • 16:00
    • «Автомобилист» сократил отставание в серии с «Сибирью»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Химки — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие