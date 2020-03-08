ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Брейтуэйт Луч надежды для «Барсы». Брейтуэйт способен возродить каталонцев
  • 21:34
    • «Ман Юнайтед» победил в «манкунианском» дерби
  • 21:02
    • Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом»
  • 19:31
    • «Бавария» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом»
  • 18:53
    • «Челси» разгромил «Эвертон» на «Стэмфорд Бридж»
  • 21:12
    • «Ренн» отгрузил «Монпелье» пять безответных мячей
    Все новости спорта

    Божович: Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров

    Футбол Крылья Советов Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился впечатлением от победы над «Рубином» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

    Миодраг Божович
    Миодраг Божович

    Игрок самарцев Антон Зиньковский был удален в концовке встречи.

    «Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров.

    Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве.

    Во втором тайме у нас сначала было много хороших моментов, мы не забивали, после этого было удаление Зиньковского.

    Мы бросили играть, контролировать матч. "Рубин" начал поджимать нас к своим воротам и мы не без тревоги провели последние 15 минут.

    Слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли. Самое важное для нас сегодня было забрать три очка.

    Дать оценку работы арбитра? Вы же знаете, что тренерам запрещено обсуждать работу судьи, не могу по этому поводу ничего сказать.

    Мысли поменять Антона Зиньковского еще до удаления были, к сожалению. Это моя ошибка», — цитирует официальный сайт «Крыльев» Божовича 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Восемь ожиданий от весенней части РПЛ
  • 26/02/2020 в 01:53
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Интер»
  • 1.82
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли дерби результативным?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Останется ли «Реал» на вершине таблицы?
  • «Бетис» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сколько мячей «Челси» сможет забить «Эвертону»?
  • «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Севильей», «Барса» одолела «Реал Сосьедад»Обзор матчей 27 тура испанской Примеры 20:270
  • 19:21
    • «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и прошел в 1/4 Кубка Гагарина
  • 19:11
    • «Милан» проиграл аутсайдеру Серии А
  • 18:36
    • «Сочи» обыграл «Урал», одержав первую победу с сентября 2019 года
    Садио Мане Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Борнмут», «Арсенал» одолел «Вест Хэм», «Ман Юнайтед» был сильнее «Сити»Подробности матчей 29-го тура Английской Премьер-лиги 21:410
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Ростов огорчить ЦСКА дома?
  • 3.67
    •
  • 21:46
    • Липпи: Считаю, что нужно остановить чемпионат Италии
  • 21:33
    • Шалимов: Ничья с «Локо» была бы более справедливым результатом
  • 20:51
    • Слуцкий: Уровень атаки «Рубина» оставляет вопросы
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 16:170
  • 16:39
    • Йоханнес Бе взял золото в масс-старте в Чехии
  • 16:00
    • «Рубин» дома проиграл «Крыльям Советов»
  • 16:00
    • «Автомобилист» сократил отставание в серии с «Сибирью»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Химки — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ротор — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие