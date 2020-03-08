Божович: Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился впечатлением от победы над(1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

Игрок самарцев Антон Зиньковский был удален в концовке встречи.

«Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров.

Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве.

Во втором тайме у нас сначала было много хороших моментов, мы не забивали, после этого было удаление Зиньковского.

Мы бросили играть, контролировать матч. "Рубин" начал поджимать нас к своим воротам и мы не без тревоги провели последние 15 минут.

Слава богу, удача была на нашей стороне, мы выстояли, выиграли. Самое важное для нас сегодня было забрать три очка.

Дать оценку работы арбитра? Вы же знаете, что тренерам запрещено обсуждать работу судьи, не могу по этому поводу ничего сказать.

Мысли поменять Антона Зиньковского еще до удаления были, к сожалению. Это моя ошибка», — цитирует официальный сайт «Крыльев» Божовича 0