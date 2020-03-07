«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Зидана

заинтересован в услугах главного тренера, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство итальянского клуба готово предложить французу трехлетний контракт. Зарплата специалиста в таком случае составит более восьми миллионов евро за сезон.

Отмечается, что президент «Юве» Андреа Аньелли поддерживает теплые отношения с Зиданом, и француз рассматривает возможность перехода в итальянскую команду, но не хочет, чтобы клуб платил за разрыв контракта с «Реалом».

Туринцы считают французского тренера идеальным кандидатом для победы в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан провел за «Ювентус» больше 150 матчей с 1996 по 2001 год.

Срок текущего контракта Зидана с «Реалом» истекает летом 2022 года. 0