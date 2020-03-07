Лидс — Хаддерсфилд Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.03.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Лидс» занимает 2 место с 68 очками, «Хаддерсфилд Таун» — 17 место с 42 очками.

Последний матч между собой: «Хаддерсфилд Таун» — «Лидс» 0:2 (полная статистика встреч).

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