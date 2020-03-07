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    «Кристал Пэлас» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.03.2020)

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    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Уотфорд».

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    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Гари Кэхилл, Висенте Гуайта.

    «Уотфорд»: Трой Дини, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Роберто Перейра.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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