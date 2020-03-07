Кристал Пэлас — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.03.2020)

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Джоэл Уорд, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Джордан Айю, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Гари Кэхилл, Висенте Гуайта.
«Уотфорд»: Трой Дини, Адам Масина, Крэйг Кэткарт, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Кико Фемения, Исмаила Сарр, Бен Фостер, Кристиан Кабазель, Этьен Капу, Роберто Перейра.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.