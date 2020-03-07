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    «Чарльтон Атлетик» — «Мидлсбро»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Чарльтон Атлетик — Мидлсбро (07.03.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Футбол Англии Мидлсбро
    В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Чарльтон Атлетик» — «Мидлсбро».

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    В турнирной таблице «Чарльтон Атлетик» занимает 21 место с 39 очками, «Мидлсбро» — 22 место с 38 очками.

    Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Чарльтон Атлетик» 1:0 (полная статистика встреч).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Чарльтон Атлетик» — «Мидлсбро». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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