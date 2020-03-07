Чарльтон Атлетик — Мидлсбро (07.03.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Чарльтон Атлетик» занимает 21 место с 39 очками, «Мидлсбро» — 22 место с 38 очками.

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Чарльтон Атлетик» 1:0 (полная статистика встреч).

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