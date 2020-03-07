Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей: смотреть онлайн, прямая трансляция (07.03.2020)

В 18:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

В турнирной таблице «Брентфорд» занимает 5 место с 57 очками, «Шеффилд Уэнсдей» — 12 место с 48 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Брентфорд» 2:1 (полная статистика встреч).

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