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    Самедов: Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но не дали

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    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что планировал закончить карьеру в московском клубе, но ему не позволили это сделать.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    После ухода из «Спартака» хавбек заключил контракт с «Крыльями Советов». Летом 2019 года 35-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в "Спартаке", но у меня не было такой возможности.

    Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя ни чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести.

    Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла.

    Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

    Самедов провел за «Спартак» 107 матчей, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

    За свою спортивную карьеру Самедов успел поиграть также за «Локомотив», «Динамо», «Москву». 0

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