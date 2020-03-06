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    Чорлука: Будет чуть-чуть странно без Семина на скамейке

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    Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ахматом» в рамках 21-го тура РПЛ.

    Ведран Чорлука
    Ведран Чорлука

    Напомним, что из-за дисквалификации на скамейке запасных не будет главного тренера московского клуба Юрия Семина.

    «Конечно, будет чуть-чуть странно без Семина, но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться. Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле.

    Что касается "Ахмата", то против этой команды всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжелой: и нам, и им нужны очки. Но мы играем дома и постараемся выиграть», — сказал «Известиям» Чорлука.

    Матч «Локомотив» — «Ахмат» пройдет 8 марта в Москве, начало — в 19:00 по мск. 0

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