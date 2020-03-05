«Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором

Московскийобъявил о сотрудничестве с производителем спортивной экипировки сообщает Sport24.

Соглашение о техническом спонсорстве начнет действовать с 1 июля 2020 года.

В сезоне 2020/21 команды в структуре «Локомотива» будут экипированы продукцией Adidas.

«Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень.

Цифры контракта называть не буду — это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у "Локомотива" не было с 2008 года», — рассказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

Напомним, что в текущем сезоне «Локомотив» играет в форме от Under Armour. 0