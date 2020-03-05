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    «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором

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    Московский «Локомотив» объявил о сотрудничестве с производителем спортивной экипировки Adidas, сообщает Sport24.

    Гильерме
    Гильерме

    Соглашение о техническом спонсорстве начнет действовать с 1 июля 2020 года.

    В сезоне 2020/21 команды в структуре «Локомотива» будут экипированы продукцией Adidas.

    «Мы рады, что сегодня подписываем соглашение с Adidas. Сотрудничество открывает новый горизонт и позволяет перейти на новый уровень.

    Цифры контракта называть не буду — это наша договоренность. Условиями мы довольны, аналогичного контракта у "Локомотива" не было с 2008 года», — рассказал генеральный директор клуба Василий Кикнадзе.

    Напомним, что в текущем сезоне «Локомотив» играет в форме от Under Armour. 0

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