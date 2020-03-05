Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта

Нападающий «Зенита», выступающий в «Сочи» на правах аренды, ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в свое время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко.

Сейчас так сложилось, что мне стало писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится.

Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

Например, "Сельта" — это "понятно куда". Сыграть против "Реала" и "Барсы" — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же "Зенит" в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче.

К какому чемпионату лежит душа? Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится», — приводит слова Кокорина Sport24. 0